Авария в Ижевске, старт программы кешбэка и самый популярный зарубежный политик у россиян: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Пятницу встречаем с традиционным обзором интересных событий.

ДТП:

Вечером на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП. Об этом пишут пользователи соцсети «Вконтакте» в группе ИГГС.

Авария произошла около 20:30. На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся. «Виновник утверждал, что ехал 50 км/ч, при этом он трижды перевернулся на своём автомобиле», - пишут очевидцы. Погибших нет.

Здоровье:

Школам Удмуртии передали бесконтактные термометры. Об этом рассказала в своих соцсетях министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

2 тыс. термометров распределят по всей республике. «Напомню, в предстоящий учебный год на входах в образовательные организации будет организован утренний фильтр, такие термометры - незаменимая вещь в подобном процессе», - отметила министр.

Кешбэк:

21 августа в России стартовала программа кешбэка для путешествующих. Об этом пишет РБК.

Напомним, потратившим на туристический пакет от 25 тыс. рублей, на карту вернется 5 тыс. рублей, от 50 тыс. рублей – 10 тыс. рублей, от 75 тыс. рублей – 15 тыс. рублей.

В гостинице нужно провести не менее 4 ночей, а всего поездка должна составить не менее 5 дней. Туристам необходимо до 28 августа на сайте мирпутешествий.рф выбрать предложение и оплатить его картой «Мир». Поехать можно в любое время с августа до 21 декабря.

К ряду регионов правила другие. Кешбэк там можно получить, если поехать отдыхать после 1 октября. Это: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Алтай, Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область.

Что касается Удмуртии, то здесь туристам предлагают 4 направления для отдыха.

Ограбили:

Яхту телепроекта «Дом-2» ограбили на Сейшелах. Об этом пишет Лайф.ru.

Неизвестные вскрыли потолки, вынесли оборудование, около 40 камер, каждая из которых стоит порядка 700 тыс. рублей, технику, компьютеры. Ущерб составил приблизительно 30 млн рублей. Ведется расследование.

Участники «Дома-2» находятся на Сейшелах уже больше полугода из-за карантинных ограничений.

Хозяйственник:

ВЦИОМ назвал самого популярного зарубежного политика среди россиян. Им оказался Александр Лукашенко, пишут «Известия».

47% жителей страны положительно относятся к президенту Белоруссии, в начале года этот показатель составлял 52%. Отмечается, что россияне ценят Лукашенко как хорошего хозяйственника.

«Лукашенко — человек из деревни, бывший председатель колхоза. А мы — общество, которое еще не забыло о своих крестьянских корнях», - рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.