  • $ 71.59 ↓
  • € 83.78 ↑

После запуска системы кешбэка в Удмуртии разработали многодневные туры

17:35, 28 июля, 2020
Анна Торхова
После запуска системы кешбэка в Удмуртии разработали многодневные туры
17:35, 28 июля, 2020
Анна Торхова
150
0
#отдых\n#экономика\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристы
Фото: arzik2
150
0

Туристам предлагают 4 направления для путешествий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработали новые туристические направления. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, в августе 2020 года в России планируют запустить программу кешбэка за туры по регионам. Туристам будут возвращать от 5 до 15 тыс. рублей в случае соблюдения условий – оплаты пакета через платежную систему «Мир», стоимость поездки начинается от 25 тыс. рублей, а продолжительность отдыха составляет не менее 5 дней. От Удмуртии для участия в программе заявились 4 туроператора.

Отметим, раньше предложения от 5 дней и более в республике не формировались, популярностью пользовались туры выходного дня. Теперь туроператоры сформировали продолжительный отдых по нескольким направлениям: промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический, семейный сказочный.

Промышленный тур включает в себя посещение заводов «Ижсталь», «Аксион», предприятия «Шаркан-трикотаж», Воткинского пищекомбината, а в сентябре и Сарапульского ликеро-водочного завода.

Выбрав пакет «культурно-познавательный», туристы смогут проехаться по музеям Ижевска, Сарапула и Воткинска.

В гастро-этнический тур вошли музей-заповедник «Лудорвай», усадьба Петра Чайковского, деревня Старые Быги, усадьба Тол Бабая, парк ДондыДор, пельменные приключения в Игринском районе, культурный центр Карамас-Пельга, а также возможность погостить у «Бабушек из Бураново».

В семейном сказочном туре гости посетят усадьбу Тол Бабая, резиденцию Бабы Яги, дома Лопшо Педунь, театр кукол, этно-комплекс «Живица», кузницу «Морок», Золотую Сарапуль.

Отмечается, что в программе возврата средств могут участвовать и отели. В Удмуртии на предложения откликнулись «Парк Инн», гостиница «Амакс».

17:35, 28 июля, 2020
Анна Торхова
150
0
#отдых\n#экономика\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристы

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя

17:30, 21 июля, 2020
6219

Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

4019
08:55, 24 июля, 2020

В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом

3537
09:10, 21 июля, 2020

Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

3521
09:40, 23 июля, 2020

Итоги дня: прощание с сооснователем «Сусанина» Энвилем Касимовым, новый сайт для пчеловодов Удмуртии и прогноз погоды

3270
18:00, 24 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
3487

Масочный режим усилили в Пермском крае

2097
12:33, 21 июля, 2020

В России могут создать госорганизацию по содержанию одиноких пенсионеров в обмен на их квартиры

1942
10:58, 22 июля, 2020

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

1869
15:53, 27 июля, 2020

Мишустин: россиянам выплатят компенсации от 5 до 15 тыс рублей за поездки по России

1671
12:28, 22 июля, 2020

NASA: к Земле летят 3 астероида

16:51, 21 июля, 2020
2027

В США на видео попали кадры спасения мальчика от акулы

1458
17:59, 21 июля, 2020

Italexit: итальянский политик создал движение за выход страны из ЕС

1373
18:27, 22 июля, 2020

Аляске угрожает цунами, предупредили сейсмологи

1358
15:25, 22 июля, 2020

Принц Гарри и Меган Маркл решили засудить назойливых папарацци

1184
11:35, 24 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
2655

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3277

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
3882

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
3664

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4083

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
10055

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
8716

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6359

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
13203

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
11913

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
11930

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
18543