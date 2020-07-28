После запуска системы кешбэка в Удмуртии разработали многодневные туры

Туристам предлагают 4 направления для путешествий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработали новые туристические направления. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, в августе 2020 года в России планируют запустить программу кешбэка за туры по регионам. Туристам будут возвращать от 5 до 15 тыс. рублей в случае соблюдения условий – оплаты пакета через платежную систему «Мир», стоимость поездки начинается от 25 тыс. рублей, а продолжительность отдыха составляет не менее 5 дней. От Удмуртии для участия в программе заявились 4 туроператора.

Отметим, раньше предложения от 5 дней и более в республике не формировались, популярностью пользовались туры выходного дня. Теперь туроператоры сформировали продолжительный отдых по нескольким направлениям: промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический, семейный сказочный.

Промышленный тур включает в себя посещение заводов «Ижсталь», «Аксион», предприятия «Шаркан-трикотаж», Воткинского пищекомбината, а в сентябре и Сарапульского ликеро-водочного завода.

Выбрав пакет «культурно-познавательный», туристы смогут проехаться по музеям Ижевска, Сарапула и Воткинска.

В гастро-этнический тур вошли музей-заповедник «Лудорвай», усадьба Петра Чайковского, деревня Старые Быги, усадьба Тол Бабая, парк ДондыДор, пельменные приключения в Игринском районе, культурный центр Карамас-Пельга, а также возможность погостить у «Бабушек из Бураново».

В семейном сказочном туре гости посетят усадьбу Тол Бабая, резиденцию Бабы Яги, дома Лопшо Педунь, театр кукол, этно-комплекс «Живица», кузницу «Морок», Золотую Сарапуль.

Отмечается, что в программе возврата средств могут участвовать и отели. В Удмуртии на предложения откликнулись «Парк Инн», гостиница «Амакс».