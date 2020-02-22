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Конкурс снежных фигур «Белый фестиваль» пройдет в Ижевске 23 февраля

16:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
Конкурс снежных фигур «Белый фестиваль» пройдет в Ижевске 23 февраля
16:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#снег
Фото: vk.com/russki_dom
104
0

Победители получат турпутевку на пятерых.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 февраля пройдет открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль». Об этом сообщает пресс-служба города.

Темой 13 фестиваля станут веселые персонажи от Мурзилки до наших дней.

В 09:00 в парке Космонавтов команды начнут строить фигуры. В 13:00 состоится открытие, на котором наградят участников.

Скульпторы лучших фигур получат турпутевку на пятерых человек, а призеры и победители в номинациях - билеты в культурно-развлекательные центры Ижевска.

16:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#снег

 

 

 


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