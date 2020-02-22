Конкурс снежных фигур «Белый фестиваль» пройдет в Ижевске 23 февраля

Победители получат турпутевку на пятерых.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 февраля пройдет открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль». Об этом сообщает пресс-служба города.

Темой 13 фестиваля станут веселые персонажи от Мурзилки до наших дней.

В 09:00 в парке Космонавтов команды начнут строить фигуры. В 13:00 состоится открытие, на котором наградят участников.

Скульпторы лучших фигур получат турпутевку на пятерых человек, а призеры и победители в номинациях - билеты в культурно-развлекательные центры Ижевска.