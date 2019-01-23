Тараканы в ижевской гимназии, захват самолета и замерзший Ниагарский водопад: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 23 января, в Удмуртии выдалось морозным. Одевайтесь теплее! Пока вы готовитесь к новому рабочему дню, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили для вас обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Тараканов нашли:

Специалисты Роспотребнадзора Удмуртии нашли тараканов в ижевской гимназии №56. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, ранее на засилье тараканами столовой школы пожаловались родители учеников.

«При осмотре помещений пищеблока специалистами управления обнаружены живые и мертвые тараканы, выявлены нарушения СанПиН», - отмечается в сообщении.

Материалы проверки будут направлены в суд, к ответственности могут привлечь и руководство школы, и организатора питания – компанию «Манго».

18 января в гимназии провели дезинсекцию.

День книгодарения:

Ижевск присоединится к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Как сообщает пресс-служба городских властей, она приурочена к Международному дню книгодарителя, который отмечается 14 февраля.

Чтобы стать участником акции необходимо принести детские книги в любую ближайшую библиотеку, по желанию вложить в книгу закладку с добрыми пожеланиями или любимой литературной цитатой. Все собранные книги будут переданы в Международный день книгодарения в социальные учреждения (интернаты, детские дома).

В России акция «Дарите книги с любовью» проводится уже в третий раз. В прошлом году её поддержали около 2000 библиотек более чем в 60 регионах. Были собраны и переданы в различные организации около 40 000 книг.

Нашли пропавшую:

Пропавшую 21 января жительницу Пермского края нашли в реанимации в Воткинске. Как пишут в группе ЧП ДТП Пермь в соцсети ВКонтакте, девушка уехала в Ижевск на собеседование.

Однако по дороге в столицу Удмуртской Республики машина, в которой находилась пермячка, попала в ДТП.

«Состояние девушки средней тяжести, она сейчас находится в реанимации города Воткинска, водитель также находится в реанимации, его состояние тяжелое. Известно, что в автомобиле находился второй пассажир, он в травматологии», - отмечается в сообщении.

Захват самолета:

Правоохранители задержали одного из пассажиров рейса Сургут – Москва по делу о попытке угона самолета. Как пишут Вести со ссылкой на «Россию 24», мужчина обратился к членам экипажа с требованием изменить курс в направлении Афганистана через 30 минут после начала полета.

Бортпроводницы рейса рассказали, что у пассажира не было признаков алкогольного или наркотического опьянения, он вел себя адекватно.

«Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — цитирует издание слова старшего бортпроводника Евы Крайчек.

Самолет посадили в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки. Переодевшиеся работниками аэропорта бойцы СОБРа задержали угонщика.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Его личность установлена: это 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов, ранее судимый за порчу имущества. На место происшествия направлена специально созданная усиленная следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Слишком холодно:

В США из-за сильных морозов местами «замерз» Ниагарский водопад. Как пишет Газета, зрелище вызвало восхищение туристов, которые фотографировали замерзший водопад.

Схожая ситуация наблюдалась годом ранее, в 2018 году, когда Ниагарский водопад «замерз» из-за холодов.