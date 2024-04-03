Воткинск. Удмуртия. Ямочный ремонт дорог начали в Воткинске. Как сообщил в соцсетях глава города Алексей Заметаев, первыми стали улицы Шувалова и Робеспьера. Они уже просохли для такого вида работ.

На очереди — улица 1-е Мая в районе детской поликлиники. Также дорожники возьмутся за улицу Пролетарскую, по которой от горожан приходит много вопросов.

«Уточню, что ямочный ремонт выполняем на дорогах, на которые не распространяются гарантийные обязательства. Там, где ещё действует гарантия, устранять дефекты подрядчики будут за свой счёт», — написал градоначальник.

Он напомнил, что разумный выбор скорости с учётом реальных дорожных условий — основа безопасной и безаварийной езды. Глава Воткинска призвал водителей обращать внимание на знаки «Неровная дорога» и «Ремонт дороги».