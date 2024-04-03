В воткинском музее-усадьбе П. И. Чайковского открылась выставка картин, посвящённых спецоперации

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске выставка картин «Спасибо воину России» (18+) стала общедоступной, открывшись в музее-усадьбе П. И. Чайковского. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Картины на сюжеты специальной военной операции выполнены Студией военных художников имени М.Б. Грекова Минобороны России. Всего — 29 работ, выполненных в виде художественных полотен, графики и плакатов. Ранее она экспонировалась в оздоровительно-профилактическом комплексе Воткинского завода.

Выставка открыта до 12 апреля по адресу: Воткинск, улица Чайковского, 125. Вход платный.