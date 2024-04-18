Воткинск. Удмуртия. Пенсионер из Воткинска получил ожоги при сжигании веток на садовом участке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Мужчина решил прибраться на своём участке. Собрал сухие ветки и мусор в металлический бак, полил жидкостью для розжига и поджёг. Пламя вспыхнуло и обожгло человека. Его пришлось доставить в больницу, итог — 13% ожогов тела.

Напомним, на всей территории Удмуртии с 15 апреля до 30 июня действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать мусор (сухую растительность), разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

«Мне никто не говорил. Мы, старики, в интернете не сидим», — рассказал спасателям пострадавший.