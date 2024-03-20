Охранное агентство из Воткинска попало в Реестр недобросовестных поставщиков

Воткинск. Удмуртия. Воткинское охранное агентство «Кобра» попало в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

26 мая 2023 года ЧОП заключило 13 контрактов на охрану школ в Воткинске. Сумма договора составила 10,3 млн рублей.

Работа агентства с Воткинским лицеем сразу не задалась. ЧОП «Кобра» вовремя не предоставило заказчику список работников и не приступило к охране объекта. После нескольких нарушений обязательств сотрудники лицея решили отказаться от исполнения контракта и обратились в антимонопольную службу.

Во время рассмотрения дела специалисты установили, что ЧОП за 10 дней не предприняло никаких действий для устранения причин и условий ненадлежащего исполнения контракта. Также агентство не отправляло заказчику письма для урегулирования вопроса. Такое поведение компании показало нежелание исполнять контракт, в результате чего агентство включили в Реестр недобросовестных поставщиков.

ЧОП оспорило данное решение в арбитражном суде, и его исключили из списка. Но во время апелляции агентство вновь вернули в РНП. Апелляционный суд отметил, что невыставление поста охраны ставит под угрозу жизнь и здоровье учеников и работников школы.

Отмечается, что охранное агентство «Кобра» уже числилось в Реестре недобросовестных поставщиков с 2021 по 2023 года. Тогда компания уклонилась от подписания государственного контракта.