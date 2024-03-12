В Удмуртии отказались от варианта создания платного участка трассы Ижевск-Воткинск

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии отказались от создания платного участка на дороге Ижевск-Воткинск. Об этом на встрече с журналистами 12 марта рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напомним, что 1 марта в эфире Центра управления регионом он рассказал, что подобный вариант рассматривается, чтобы привлечь средства для расширения дороги до двух полос в каждом направлении. Это возможно было бы сделать в рамках концессионного соглашения — концессионер бы вложился в ремонт, а потом получал прибыль. Но по закону нельзя сделать дорогу платной, если рядом с ней нет бесплатного альтернативного пути.

«Глядя на карту, мы видим, что у нас есть два объезда — южный и северный — через Верхнюю Талицу и Докшу, и все они превышают 40 км. В этом случае ответ однозначный, что эта дорога не может быть платной, поскольку у нас нет альтернативного, устраивающего нас с вами как автолюбителей, варианта объезда», — заявил Ярослав Семенов.

Теперь рассматриваются три других варианта привлечения средств на расширение дороги.

«Средства дорожного фонда республики. На первый взгляд, смотрим и понимаем, что нет, поскольку дорога больше, чем весь республиканский дорожный фонд», — прокомментировал Ярослав Семенов.

Также возникла идея участия в федеральном проекте «Безопасные качественные дороги». Но программа уже расписана на несколько лет вперёд, и в ней не предусмотрено таких существенных средств на подобную реконструкцию.

Помимо этого, планируется получить инфраструктурный бюджетный кредит. Председатель правительства Удмуртии отметил, что в рамках него в Ижевске уже строится новый терминал аэропорта. Проект реконструкции дороги Ижевск-Воткинск уже заявляли на кредит, но пока он не получал одобрения.

Ярослав Семенов отметил, что считает этот вариант самым удобным и наиболее реалистичным. Власти региона планируют и дальше заявляться в эту программу с этим проектом. А пока этого не произошло, средства регионального дорожного фонда можно будет направлять на создание полос обгона и других расширений на дороге.