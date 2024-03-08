В Удмуртии на трассе «Ижевск-Воткинск» КАМАЗ столкнулся с «Пежо»

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии на трассе «Ижевск-Воткинск» столкнулись КАМАЗ и «Пежо». В результате аварии погибла пассажирка французского автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла около 16:50 на 51 км дороги «Ижевск-Воткинск». По предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулём КАМАЗа не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой.

В результате происшествия водитель «Пежо» — мужчина 1991 года рождения — госпитализирован, пассажирка 1995 года рождения скончалась от полученных травм.

На месте ДТП работают экстренные службы и правоохранительные органы. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.