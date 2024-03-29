На одном из производств Воткинского завода установят порядка 700 единиц нового оборудования

Воткинск. Удмуртия. На Воткинском заводе идут масштабные работы по переоборудованию участков в цехах первого производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В 2024 году на первом производстве Воткинского завода планируется установить порядка 700 единиц нового оборудования. В кузнечно-прессовом цехе уже работает камерная печь с выкатным подом.

«Главное её преимущество – возможность загрузки и выгрузки крупногабаритных заготовок вне установки. Для тяжёлых деталей можно использовать грузоподъёмный кран. Всё это способствует увеличению производственных мощностей», — рассказали на предприятии.

Новое оборудование устанавливают также в заготовительном, модельном и гальвано-штамповочном цехах.