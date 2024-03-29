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На одном из производств Воткинского завода установят порядка 700 единиц нового оборудования

12:10, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На одном из производств Воткинского завода установят порядка 700 единиц нового оборудования
12:10, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод
Фото: АО «Воткинский завод»
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На кузнечно-прессовом участке уже работает современная камерная печь.

Воткинск. Удмуртия. На Воткинском заводе идут масштабные работы по переоборудованию участков в цехах первого производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В 2024 году на первом производстве Воткинского завода планируется установить порядка 700 единиц нового оборудования. В кузнечно-прессовом цехе уже работает камерная печь с выкатным подом.

«Главное её преимущество – возможность загрузки и выгрузки крупногабаритных заготовок вне установки. Для тяжёлых деталей можно использовать грузоподъёмный кран. Всё это способствует увеличению производственных мощностей», — рассказали на предприятии. 

Новое оборудование устанавливают также в заготовительном, модельном и гальвано-штамповочном цехах.

12:10, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод