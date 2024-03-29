Жителям Воткинского района предлагают нарисовать эскиз фирменного персонажа нацпарка «Нечкинский»

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска и Воткинского района могут придумать эскиз фирменного персонажа для национального парка «Нечкинский». Об этом сообщает филиал Удмуртского государственного университета.

Городской конкурс дизайна «Круглый квадрат» проводит филиал УдГУ в Воткинске совместно с нацпарком «Нечкинский». К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, школ искусств, организаций допобразования, студенты, художники и дизайнеры Воткинска и Воткинского района возрастом от 14 до 35 лет.

Участники должны нарисовать персонажа, который будет олицетворять бренд парка и подчеркнет его индивидуальность. Героем может быть любой представитель животного мира Удмуртии.

Отмечается, что на конкурс принимаются только индивидуальные работы. Эскизы можно выполнить как на бумажных, так и на электронных носителях.

Работы принимаются с 29 марта по 30 апреля. Эскизы вместе с заявкой на участие нужно прислать на почту kafedrapist@mail.ru с пометкой в теме «Круглый квадрат». Жюри будет оценивать рисунки по следующим критериям: соответствие теме, композиция рисунка, качество выполненной работы, оригинальность замысла и возможность реализации идеи автора.

Итоги конкурса разместят в группе филиала УдГУ в Воткинске в соцсети «ВКонтакте».

Больше информации о конкурсе прописано в положении. Также вопросы можно задать по телефону +8 (912) 855-18-08.