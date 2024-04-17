Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

На Воткинском заводе впервые прошёл киберспортивный турнир

11:15, 17 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Воткинском заводе впервые прошёл киберспортивный турнир
11:15, 17 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#киберспорт
Фото: Скриншот из видео
83
0

Участники состязались в двух дисциплинах.

Воткинск. Удмуртия. Первый киберспортивный турнир прошёл на Воткинском заводе в понедельник, 15 апреля. Участие в состязании приняли около 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Турнир шёл три недели. Его программа включала в себя командные соревнования по онлайн-шутеру «Counter-Strike 2» и индивидуальный зачёт в футбольном симуляторе «FIFA».

В первом зачёте участие приняла 31 команда. Победу одержала сборная цеха №8, второе место за цехом №4, третье место — сборная отделов 1120 и 136. Победителями в состязании по «FIFA» стали Данил Губин (1 место), Константин Темников (второе место) и Дмитрий Смолин (третье место).

11:15, 17 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#киберспорт