На Воткинском заводе впервые прошёл киберспортивный турнир

Воткинск. Удмуртия. Первый киберспортивный турнир прошёл на Воткинском заводе в понедельник, 15 апреля. Участие в состязании приняли около 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Турнир шёл три недели. Его программа включала в себя командные соревнования по онлайн-шутеру «Counter-Strike 2» и индивидуальный зачёт в футбольном симуляторе «FIFA».

В первом зачёте участие приняла 31 команда. Победу одержала сборная цеха №8, второе место за цехом №4, третье место — сборная отделов 1120 и 136. Победителями в состязании по «FIFA» стали Данил Губин (1 место), Константин Темников (второе место) и Дмитрий Смолин (третье место).