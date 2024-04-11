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С 12 апреля на лёд Воткинского пруда выходить будет запрещено

12:45, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
С 12 апреля на лёд Воткинского пруда выходить будет запрещено
12:45, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
78
0
#Воткинск\n#пруды\n#лед\n#безопасность
Фото: администрация Воткинска
78
0

Глава города подписал соответствующее распоряжение.

Воткинск. Удмуртия. С 12 апреля в Воткинске запретят выходить на лёд городского пруда. Об этом сообщил в сосцсетях глава города Алексей Заметаев.

«Уважаемые рыбаки! Зимний сезон заканчивается. Подписал распоряжение о запрете выхода на лед с 12 апреля. Весенний лёд опасен. Не рискуйте жизнью!», — написал градоначальник.

Он призвал руководителей предприятий, учреждений и организаций провести среди работников, школьников, студентов агитационно-разъяснительную работу.

12:45, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
78
0
#Воткинск\n#пруды\n#лед\n#безопасность