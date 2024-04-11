С 12 апреля на лёд Воткинского пруда выходить будет запрещено

Воткинск. Удмуртия. С 12 апреля в Воткинске запретят выходить на лёд городского пруда. Об этом сообщил в сосцсетях глава города Алексей Заметаев.

«Уважаемые рыбаки! Зимний сезон заканчивается. Подписал распоряжение о запрете выхода на лед с 12 апреля. Весенний лёд опасен. Не рискуйте жизнью!», — написал градоначальник.

Он призвал руководителей предприятий, учреждений и организаций провести среди работников, школьников, студентов агитационно-разъяснительную работу.