Регоператор Удмуртии начнёт сбор ТКО напрямую в Воткинске и четырёх районах республики

Воткинск. Удмуртия. Региональный оператор по обращению с ТКО в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» с 1 апреля начнёт обслуживать напрямую без подрядчика четыре района республики и один город. Об этом сообщается в соцсетях компании.

Теперь регоператор напрямую будет охватывать Воткинск, Воткинский, Игринский, Якшур-Бодьинский и Шарканский районы. Для этого в компании закупили 15 мусоровозов на базе МАЗов.

«Каждый брендируем в стилистике «ЧистоПоУдмуртски». Сейчас вся техника оклеивается, проходит техподготовку и регистрацию в ГИБДД. В районах менять будем и устаревшие металлические контейнеры на евробаки. Их закуплено 3 000 штук», — говорится в сообщении.