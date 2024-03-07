Диагноз «наркомания» поставлен почти трём тысячам жителей Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. За два месяца 2024 года в Удмуртии выявлено 353 наркопреступления, 282 из которых – факты сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Также за указанный период был успешно ликвидирован один наркопритон в Воткинске.

По данным Республиканского наркологического диспансера на 1 марта текущего года на учёте состоит 5 081 человек, 2 906 из которых с диагнозом наркомания и 2 175 с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями». Среди общего количества с диагнозом наркомания семь несовершеннолетних и 39 с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями».

Прокуратура Удмуртии напоминает, что сообщить о фактах сбыта, изготовления, хранения наркотиков можно по номеру горячей линии 78-45-78.