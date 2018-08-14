Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 14 августа, в Удмуртии стало сообщение о том, что Октябрьский суд признал незаконной регистрацию экс-мэра Ижевска Юрия Тюрина на довыборы в Гордуму. Теперь Тюрин может либо обжаловать решение, либо сняться с довыборов. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Удмуртия в минуту: самые распространенные кибер-преступления и изменение в составе "Ижстали" Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Объемы строительства:

Удмуртия заняла четвертое место в Поволжье по объемам введенного в эксплуатацию жилья. За 6 месяцев в республике сдали более 6,2 тыс. квартир. Их площадь составила 382,2 тыс. кв. метров.

Повторный опрос:

В Ижевске в очередной раз запустили опрос о переходе на фактическую плату за отопление. Его итоги власти направят в адрес правительства, которое должно принять окончательное решение о переводе на новую схему. Сейчас плата начисляется равномерно в течение всего года.

Виртуальные преступления:

Самые распространенные кибер-преступления в прошлом году чаще всего совершались в Удмуртии. Речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении вредоносных компьютерных программ.

Изменения в составе:

Четыре хоккеиста покинули хоккейный клуб «Ижсталь» по результатам турнира Тарасова. Взамен в состав команды войдут нападающие Денис Иванов и Никита Колесников. Также в расположение клуба прибыли братья Гершковичи.