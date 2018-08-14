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Суд признал незаконной регистрацию экс-мэра Ижевска Тюрина на довыборы в Гордуму

15:45, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:45, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
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Решение суда в законную силу не вступило.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский суд признал незаконной регистрацию экс-мэра Ижевска Юрия Тюрина на довыборы в Гордуму. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

«Иск заявителя суд удовлетворил и признал решение территориальной избирательной комиссии незаконным», - сказал собеседник «Сусанина».

В пресс-службе также уточнили, что решение суда в силу не вступило. Бывший градоначальник может обжаловать его.

В свою очередь, в ТИК корреспонденту сказали, что пока не получили решение суда, при этом сам Тюрин может выбрать несколько вариантов дальнейших действий, в том числе сняться с довыборов или подать апелляцию.

Первое заседание ТИК состоялось в пятницу, 6 августа. Некоторые участники заседания в ходе своего выступления высказали мнение, что часть подписей была исправлена, также были внесены изменения в паспортные данные и даты, указанные в подписных листах, но комиссия не обратила внимания на эти заявления.

15:45, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


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