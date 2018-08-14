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Четыре хоккеиста покинули «Ижсталь» по результатам турнира Тарасова

10:10, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:10, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Также согласно договору о сотрудничестве с «Северсталью», в клуб прибудет Никита Колесников.

Ижевск. Удмуртия. Четыре хоккеиста покинули хоккейный клуб «Ижсталь» по результатам турнира Тарасова. Также согласно договору о сотрудничестве с череповецкой «Северсталью», в клуб прибудет Никита Колесников, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«По итогам турнира Тарасова расположение клуба покинули четыре хоккеиста: Николай Киселев, Алексей Зайцев, Алексей Басков и Георгий Тукаев», - говорится на официальном сайте команды.

Напомним, что на турнире Тарасова «Ижсталь» заняла 5 место, одержав единственную победу над «Молотом-Прикамье».

10:10, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
419
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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