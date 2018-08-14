Четыре хоккеиста покинули «Ижсталь» по результатам турнира Тарасова

Также согласно договору о сотрудничестве с «Северсталью», в клуб прибудет Никита Колесников.

Ижевск. Удмуртия. Четыре хоккеиста покинули хоккейный клуб «Ижсталь» по результатам турнира Тарасова. Также согласно договору о сотрудничестве с череповецкой «Северсталью», в клуб прибудет Никита Колесников, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«По итогам турнира Тарасова расположение клуба покинули четыре хоккеиста: Николай Киселев, Алексей Зайцев, Алексей Басков и Георгий Тукаев», - говорится на официальном сайте команды.

Напомним, что на турнире Тарасова «Ижсталь» заняла 5 место, одержав единственную победу над «Молотом-Прикамье».