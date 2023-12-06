В России разгромили действовавшую с конца 90-х банду киллеров

Москва. Вероятного лидера и участников организованной преступной группы (ОПГ) задержали сотрудники российских правоохранительных органов. По версии следствия, подозреваемые причастны к убийству советника федерального министра, сообщает пресс-служба МВД РФ.

ОПГ действовала с 1998 года по настоящее время. В ее состав наряду с гражданскими лицами входили военнослужащие и полицейские, всего около 20 человек. Основным видом деятельности банды были заказные убийства, похищения людей и разбойные нападения в Москве и других российских регионах.

Задержанным инкриминируют более 30 преступлений, самыми громкими из которых являются убийство советника министра путей сообщения в Одинцово в 2002 году, покушение на консультанта аппарата Госдумы в 2003 году, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

Лидер ОПГ длительное время проживал на Украине, в России бывал периодически, криминальные доходы переводил в соседнюю страну. Весной 2023 года был задержан вместе с 6 подельниками. Еще 8 предполагаемых участников ОПГ задержали 6 декабря. Двое из них оказались действующими сотрудниками правоохранительных органов, причем один до настоящего времени занимал руководящую должность в Росгвардии, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.