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Не менее 15 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Венесуэле

10:04, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Не менее 15 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Венесуэле
10:04, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
17
0
#Венесуэла\n#золото\n#криминал\n#шахта\n#обрушение\n#гибель людей
Фото: pxhere.com
17
0

Пострадавших вывозят вертолетами.

Каракас. Венесуэла. Шахта, в которой нелегально добывали золото, обрушилась в Венесуэле. Погибли как минимум 15 человек, более 10 получили травмы, передает «МИР 24».

Известно, что добычу драгоценного металла на этом месторождении «крышевала» преступная группировка. Инциденты там происходят регулярно, однако пресечь незаконную добычу власти не в состоянии. 

Пострадавших вывозят вертолетами, поскольку шахта находится в труднодоступной местности. Добраться до ближайшего населенного пункта иначе можно только по реке, на это требуется не менее 2 часов.

10:04, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
17
0
#Венесуэла\n#золото\n#криминал\n#шахта\n#обрушение\n#гибель людей