Не менее 15 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Венесуэле

Каракас. Венесуэла. Шахта, в которой нелегально добывали золото, обрушилась в Венесуэле. Погибли как минимум 15 человек, более 10 получили травмы, передает «МИР 24».

Известно, что добычу драгоценного металла на этом месторождении «крышевала» преступная группировка. Инциденты там происходят регулярно, однако пресечь незаконную добычу власти не в состоянии.

Пострадавших вывозят вертолетами, поскольку шахта находится в труднодоступной местности. Добраться до ближайшего населенного пункта иначе можно только по реке, на это требуется не менее 2 часов.