Итальянские власти снесли отнятый у мафии шестиэтажный дом

Катандзаро. Италия. Конфискованное у мафиозного клана «Ндрангета» в провинции Калабрия здание в 6 этажей уничтожили власти Италии. Демонтаж прошел в воскресенье, 17 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на издание la Repubblica.

Ранее в многоэтажке располагалась мебельная фабрика. Здание отняли у мафии еще в 2007 году в рамках крупной операции «Свободная площадь». Однако использовать недвижимость с прибылью оказалось не так-то просто, объект приносил убытки, и его было решено ликвидировать.

Напомним, в ноябре в Италии прошел большой процесс над «Ндрангетой» и ее пособниками. На скамью подсудимых попало порядка 200 человек. А недавно один из находящихся в тюрьме лидеров данной группировки предложил в качестве выкупа за свою свободу частный остров в Персидском заливе.