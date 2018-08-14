В 2017 году самые распространенные кибер-преступления чаще всего совершались в Удмуртии

Речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ).

Москва. Россия. В 2017 году самые распространенные кибер-преступления чаще всего совершались на территории Удмуртской Республики. Речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ), сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Всего по стране в прошлом году было зарегистрировано 1883 таких преступления (+7,7%). За первое полугодие 2018 года - 1 233 (+3,4%).

«Наибольшее их количество выявлялось в 2017 году в Удмуртии (194), Коми (132), Омской (75), Владимирской (66), Кировской (64), Волгоградской областях (60), Москве (60), Краснодарском крае (51)», - говорится в сообщении.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что каждое 20-е преступление, совершенное в России в прошлом году, относится к сфере IT-технологий.

«Согласно статистическим данным, в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65949 до 90587. Их доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4%», - пишет Интерфакс.

Между тем, отмечается, что уже в этом году зарегистрирован резкий скачок мошеннических действий, совершенных с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 году возросло в семь раз.