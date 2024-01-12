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Россиян призвали не ездить в Папуа — Новую Гвинею

11:05, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россиян призвали не ездить в Папуа — Новую Гвинею
11:05, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
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#Папуа-Новая Гвинея\n#Россия\n#посольство\n#дипломат\n#туристы\n#полиция\n#забастовка\n#криминал\n#вандализм\n#опасность\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
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В посольстве РФ предупредили, что государство охвачено беспорядками.

Порт-Морсби. Папуа — Новая Гвинея. Поездки в Папуа — Новую Гвинею в настоящее время нежелательны. Причина – массовые антиправительственные выступления, погромы и беспорядки, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Об опасности предупредили в посольстве России в Индонезии, представляющем нашу страну также в Папуа — Новой Гвинее. Дипломаты уточнили, что пока ни один россиянин за помощью к ним не обращался.

К волне насилия привела забастовка полицейских. Воспользовавшись ей, криминальные элементы 10 января начали нападать на магазины в столице Папуа – Новой Гвинеи, городе Порт-Морсби. Затем начались поджоги автомобилей и другие акты вандализма. СМИ сообщают о гибели не менее чем 15 человек. Премьер-министр страны Джеймс Марапе призвал сограждан не выходить на улицы.

11:05, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Папуа-Новая Гвинея\n#Россия\n#посольство\n#дипломат\n#туристы\n#полиция\n#забастовка\n#криминал\n#вандализм\n#опасность\n#беспорядки