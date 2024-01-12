Россиян призвали не ездить в Папуа — Новую Гвинею

Порт-Морсби. Папуа — Новая Гвинея. Поездки в Папуа — Новую Гвинею в настоящее время нежелательны. Причина – массовые антиправительственные выступления, погромы и беспорядки, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Об опасности предупредили в посольстве России в Индонезии, представляющем нашу страну также в Папуа — Новой Гвинее. Дипломаты уточнили, что пока ни один россиянин за помощью к ним не обращался.

К волне насилия привела забастовка полицейских. Воспользовавшись ей, криминальные элементы 10 января начали нападать на магазины в столице Папуа – Новой Гвинеи, городе Порт-Морсби. Затем начались поджоги автомобилей и другие акты вандализма. СМИ сообщают о гибели не менее чем 15 человек. Премьер-министр страны Джеймс Марапе призвал сограждан не выходить на улицы.