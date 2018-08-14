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В Ижевске вновь запустили опрос о переходе на фактическую плату за отопление

15:18, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:18, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
366
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#Правительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
Фото: @arzik2
366
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В прошлом году администрация города не смогла выявить однозначное мнение горожан относительно способа оплаты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в очередной раз запустили опрос о переходе на фактическую плату за отопление. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Специалисты отмечают, что основной плюс фактического способа заключается в том, что плата за тепло начисляется сразу, по показаниям общедомового счетчика. Соответственно, он не предполагает проведение ежегодных корректировок, правильность которых обычному жителю проверить очень сложно. При этом плата за отопление начисляется только в течение отопительного сезона, и в эти месяцы сумма платежей за услугу значительно вырастет.

Согласно действующему законодательству решение о смене способа оплаты за отопление может быть принято органом государственной власти субъекта России не чаще одного раза в год в срок до 1 октября в отношении всех или отдельных муниципальных образований.

Стоит отметить, что опрос жителей не является обязательным требованием закона, однако администрация уже второй раз выступает с инициативой уточнить мнение горожан. В прошлом году администрация города не смогла выявить однозначное мнение горожан относительно способа оплаты, поэтому было решено оставить равномерную плату в течение года с корректировкой.

По итогам опроса власти направит свое мнение в адрес правительства, которое и будет принимать окончательное решение.

Принять участие в опросе можно:

- в электронном виде на сайте;

- заполнить анкету в своей управляющей организации, ТСЖ. Заполненные анкеты принимаются на электронную почту sovet@dom-udm.ru;

- получить и заполнить анкету в офисе Объединения советов домов Удмуртии по адресу улица Тельмана, дом, 16.

15:18, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
366
0
#Правительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

 

 

 


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