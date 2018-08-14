Удмуртия заняла 4 место в ПФО по вводу жилья

С января по июль этого года в республике построили 6,2 тыс. квартиры общей площадью 382,2 тыс. кв. метров.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 4 место в ПФО по объемам жилья, введенного в эксплуатацию в 2018 году. С января по июль в республике построили 6,2 тыс. квартиры общей площадью 382,2 тыс. кв. метров, сообщает Удмуртстат.

Отмечается, что уровень этого года составляет 92,3% от аналогичного показателя прошлого года.

Лидер в ПФО - Республика Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 339,9 кв. метров жилья. Наименьший показатель в Пермском крае– 160,9 кв. метров жилья.