Футболиста из Боливии застрелили в Мексике во время матча

Мехико. Мексика. На стадионе в Мексике во время матча убили футболиста. От рук неизвестного погиб бывший игрок сборной Боливии Серхио Хауреги, пишет «Российская газета» со ссылкой на Sun.

По данным британского таблоида, килер приблизился к Хауреги, когда тот подошел к краю поля. Преступник произвел 6 выстрелов и скрылся на мотоцикле, задержать его на месте не смогли.

Известно, что Хауреги сыграл за сборную Боливии 13 матчей и завершил профессиональную карьеру в 2012 году.