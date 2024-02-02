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Футболиста из Боливии застрелили в Мексике во время матча

14:09, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Футболиста из Боливии застрелили в Мексике во время матча
14:09, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#спорт\n#футбол\n#Мексика\n#Боливия\n#криминал\n#спортсмены\n#стрельба\n#преступление\n#убийство
Фото: pxhere.com
65
0

Килер произвел 6 выстрелов и скрылся на мотоцикле.

Мехико. Мексика. На стадионе в Мексике во время матча убили футболиста. От рук неизвестного погиб бывший игрок сборной Боливии Серхио Хауреги, пишет «Российская газета» со ссылкой на Sun.

По данным британского таблоида, килер приблизился к Хауреги, когда тот подошел к краю поля. Преступник произвел 6 выстрелов и скрылся на мотоцикле, задержать его на месте не смогли.

Известно, что Хауреги сыграл за сборную Боливии 13 матчей и завершил профессиональную карьеру в 2012 году. 

14:09, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#спорт\n#футбол\n#Мексика\n#Боливия\n#криминал\n#спортсмены\n#стрельба\n#преступление\n#убийство