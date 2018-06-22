Монтаж асфальтосмесительной установки под Ижевском «заморозили» на две недели

В администрации Завьяловского района согласовали планы по экспертизам проекта и проводимых работ.

Старое Мартьяново. Удмуртия. В администрации Завьяловского района прошло совещание по вопросу возведения асфальтосмесительной установки у деревни Старое Мартьяново. В нем приняли участие чиновники, инициативная группа жителей населенных пунктов и представителей ООО «Риол», которое монтирует установку.

На встречу были приглашены так же и руководители предприятий, расположенных в деревне Старое Мартьяново, которые, по мнению жителей, отравляют воздух сразу в нескольких окрестных населенных пунктах и прокурор района.

На встрече были озвучены требования по прекращению строительства «асфальтобетонного завода» и вновь прозвучал довод строителей о том, что установка не является заводом и никакого строительства не происходит. Представители власти предложили протестующим сформулировать требования, после чего были выработаны пять пунктов, по которым различные республиканские и федеральные ведомства должны будут дать свои ответы. Среди них, например, вопрос законности выделения земли под промышленные нужды. Снова была поднята проблема установления класса опасности асфальтового производства, проведения строительной и экологической экспертизы.

В диалог с инициативной группой вступил непосредственно сам владелец земли и директор компании, строящей спорную установку.

«Мы пытались донести нашу правду», - сказал Камо Ароян, директор ООО «Риол» корреспонденту информагентства «Сусанин».

Глава района Андрей Коняшин указал, что попытался привести противоборствующие стороны к конструктивному диалогу. Так одним из предложений, которое прозвучало со стороны противников запуска асфальтового производства, был поиск районными властями другой площадки. Она должна быть обеспечена подъездными путями, газом и электричеством, необходимыми для работы установки. Для проработки этой возможности в районе будут изыскивать возможности и дополнительно встречаться с руководством ООО «Риол».

«Мы попросили предпринимателя, который работы проводит, взять паузу. Поставить на паузу все работы до выяснения всех происходящих процессов. Он согласился. Мы этот вопрос будет также контролировать, держать связь с этим предпринимателем», - рассказал Андрей Коняшин.

Приостановлен монтаж асфальтосмесительной установки в Удмуртии Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-22.

Камо Ароян подтвердил, что готов к сотрудничеству, и что агрегат не начнет работу, пока не будут получены положительные результаты экспертиз: «Мы его установили, он пока не будет работать. Он пока не подцеплен ни к коммуникациям, ни к газу, ни к электричеству. Пока - до выяснения ситуации, до прохождения всех проверок - мы не будем действовать дальше. У нас сегодня есть результат экспертизы, что данное оборудования не является капитальным строительством. Опять же у народа возникают сомнения. Не верят. Я с удовольствием предоставлю возможность, если у кого-то есть желание дополнительные экспертизы сделать».

Власти района подтвердили, что в течении двух недель попробуют получить исчерпывающие ответы на вопросы жителей МО «Завьяловское», после чего и будут принимать решение, что делать – идти ли в суд с требованием о сносе объекта или разрешить работу передвижной установки.

Кроме того, руководители производств, которые вызывают беспокойство местного населения, подтвердили, что готовы допустить и представителей инициативной группы на сами предприятия, и не против проведения независимой экологической экспертизы.

Глава района рассказал, что на следующей неделе состоится выездной приём граждан руководителем Следственного управления СК по Удмуртии Владимиром Никешкиным жителей Завьяловского района.