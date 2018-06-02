35 тыс человек в Ижевске отметили День защиты детей с Первым каналом

На Центральной площади города прошел концерт с участием Филиппа Киркорова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отметили День защиты детей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в благотворительной акции «Стань первым» Первого канала стали около 35 тыс. человек.

Общественный порядок охраняли более 240 сотрудников полиции, 47 сотрудников и частных охранных предприятий и членов добровольных народных дружин и 300 волонтеров. Нарушений общественного порядка не допущено.

День защиты детей с Первым каналом Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.

Напомним, что 1 июня в Ижевск приехали звезды Первого канала. На стадионе «Купол» приземлился вертолет с Борисом Грачевским и Юлией Барановской. Ведущие и актеры сыграли в футбол с воспитанниками республиканского детского дома. Бесплатно на протяжении всего дня работали зоопарк, цирк, были организованы просмотры мульфильмов, кино и телепередач, конкурсы, игровые и танцевальные интерактивы.

Звезды Первого канала в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.

Был установлен рекорд по одновременной синхронной сборке-разборке автомата Калашникова, в которой приняли участие 100 школьников.

Установление рекорда России "100 оружейников" в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.

Благотворительная акция завершилась гала-концертом и праздничным салютом.