Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда, 24 января, подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» завершают день традиционным обзором самых интересных новостей.

Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и снижение числа убийств Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Смертельное ДТП:

Водитель микроавтобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на трассе Ижевск – Люк. Мужчина шел в попутном направлении по проезжей части дороги, когда его сбила машина.

Улучшение статистики:

В Удмуртии снизилось число убийств. В минувшем году их было 97. Всего в результате тех или иных преступлений за год в республике скончались 272 человека.

Трагедия в Воткинске:

Стали известные новые подробности трагедии в Воткинске. Там насмерть замерз выпивавший с друзьями школьник. Оказалось, что его знакомый, предложивший выпить, трижды крал алкоголь из магазина.

Хлопок газа:

Дети погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины переедут в новую семью. Это произойдет в течение недели. Напомним, хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской. В результате погибла мать четверых детей.

Первое место:

Музыкальный проект «Эктоника» из Удмуртии добрался до первого места супер-чарта радио «Рекорд». В октябре прошлого года ребята занимали четвертое место.