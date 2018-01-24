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      Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и снижение числа убийств

      18:09, 24 января, 2018
      18:09, 24 января, 2018
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      #дети\n#общество\n#ДТП\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#газ\n#музыка\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#убийство\n#гибель людей
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      Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда, 24 января, подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» завершают день традиционным обзором самых интересных новостей.

      Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и снижение числа убийств

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Смертельное ДТП:

      Водитель микроавтобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на трассе Ижевск – Люк. Мужчина шел в попутном направлении по проезжей части дороги, когда его сбила машина.

      Улучшение статистики:

      В Удмуртии снизилось число убийств. В минувшем году их было 97. Всего в результате тех или иных преступлений за год в республике скончались 272 человека.

      Трагедия в Воткинске:

      Стали известные новые подробности трагедии в Воткинске. Там насмерть замерз выпивавший с друзьями школьник. Оказалось, что его знакомый, предложивший выпить, трижды крал алкоголь из магазина.

      Хлопок газа:

      Дети погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины переедут в новую семью. Это произойдет в течение недели. Напомним, хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской. В результате погибла мать четверых детей.

      Первое место:

      Музыкальный проект «Эктоника» из Удмуртии добрался до первого места супер-чарта радио «Рекорд». В октябре прошлого года ребята занимали четвертое место.

      18:09, 24 января, 2018
      430
      0
      #дети\n#общество\n#ДТП\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#газ\n#музыка\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#убийство\n#гибель людей

       

       

       

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