В Удмуртии водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода

Мужчина шел по проезжей части.
Завьялово. Удмуртия. Водитель микроавтобуса «Пежо» насмерть сбил пешехода на дороге в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.
ДТП произошло во вторник, 23 января, около 11:45 на 11 км трассы Ижевск – Люк в Завьяловском районе. 61-летний погибший двигался в попутном направлении по проезжей части дороги.
Госавтоинспекция по Удмуртии напоминает пешеходам, что двигаться по обочинам можно в один ряд по краю, «при этом на дорогах с разделительной полосой, пешеходы обязаны идти только по внешнему краю проезжей части».
Водитель автобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-24.