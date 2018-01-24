В Удмуртии водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода

Мужчина шел по проезжей части.

Завьялово. Удмуртия. Водитель микроавтобуса «Пежо» насмерть сбил пешехода на дороге в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло во вторник, 23 января, около 11:45 на 11 км трассы Ижевск – Люк в Завьяловском районе. 61-летний погибший двигался в попутном направлении по проезжей части дороги.

Госавтоинспекция по Удмуртии напоминает пешеходам, что двигаться по обочинам можно в один ряд по краю, «при этом на дорогах с разделительной полосой, пешеходы обязаны идти только по внешнему краю проезжей части».