Дети погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины в течение недели переедут к друзьям семьи

В настоящее время друзья матери собирают документы на оформление опеки.

Ижевск. Удмуртия. Дети погибшей при хлопке газа в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске женщины переедут в новую семью. Планируется, что это произойдет в течение недели, сообщается на сайте города.

В настоящее время ребята находятся в семье, которая хочет взять их на временную опеку. «В течение 2017 года, когда мама находилась несколько раз в больнице, они как раз были в этой семье», - рассказал замглавы администрации Первомайского района Ижевска по социальным и организационным вопросам Владимир Фальков.

Он отметил, что ребята не хотят расставаться друг с другом, и поэтому принято решение не передавать детей в госучреждение.

Желание взять ребят высказала и ещё одна семья, друзья погибшей. Именно они сейчас собирают документы на оформление опеки и проходят медосмотр. Детишки единогласно выразили желание остаться именно в этой семье.