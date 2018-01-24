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      Споивший замерзшего школьника в Воткинске подросток трижды похищал алкоголь

      11:34, 24 января, 2018
      Ксения Чернова
      11:34, 24 января, 2018
      Ксения Чернова
      604
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие\n#смерть подростка
      Фото: @arzik2
      604
      0

      Мальчика уже дважды отправляли в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

      Воткинск. Удмуртия. Споивший воткинского школьника подросток трижды похищал алкоголь в магазинах. Об этом на коллегии МВД по Удмуртской Республике рассказал глава ведомства Александр Первухин.

      Мальчика дважды отправляли в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП).

      «Прискорбно, что после посещений ЦВИПа он не находился под пристальным наблюдением воткинского ПДН (отдела по делам несовершеннолетних — Прим. ред)», — подчеркнул Первухин.

      В настоящее время мальчика, который предложил друзьям выпить, вновь планируется отправить в центр. Позже будет решаться вопрос о помещении школьника в подобный центр в Майкопе.

      Напомним, что тело 11-летнего воткинского школьника нашли в садовом домике, где он вместе с двумя сверстниками употреблял алкоголь.

      По факту трагедии возбуждено уголовное дело

      11:34, 24 января, 2018
      Ксения Чернова
      604
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие\n#смерть подростка

       

       

       

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