Споивший замерзшего школьника в Воткинске подросток трижды похищал алкоголь

Мальчика уже дважды отправляли в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.
Воткинск. Удмуртия. Споивший воткинского школьника подросток трижды похищал алкоголь в магазинах. Об этом на коллегии МВД по Удмуртской Республике рассказал глава ведомства Александр Первухин.
Мальчика дважды отправляли в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП).
«Прискорбно, что после посещений ЦВИПа он не находился под пристальным наблюдением воткинского ПДН (отдела по делам несовершеннолетних — Прим. ред)», — подчеркнул Первухин.
В настоящее время мальчика, который предложил друзьям выпить, вновь планируется отправить в центр. Позже будет решаться вопрос о помещении школьника в подобный центр в Майкопе.
Напомним, что тело 11-летнего воткинского школьника нашли в садовом домике, где он вместе с двумя сверстниками употреблял алкоголь.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело.