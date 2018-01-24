Споивший замерзшего школьника в Воткинске подросток трижды похищал алкоголь

Мальчика уже дважды отправляли в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Воткинск. Удмуртия. Споивший воткинского школьника подросток трижды похищал алкоголь в магазинах. Об этом на коллегии МВД по Удмуртской Республике рассказал глава ведомства Александр Первухин.

Мальчика дважды отправляли в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП).

«Прискорбно, что после посещений ЦВИПа он не находился под пристальным наблюдением воткинского ПДН (отдела по делам несовершеннолетних — Прим. ред)», — подчеркнул Первухин.

В настоящее время мальчика, который предложил друзьям выпить, вновь планируется отправить в центр. Позже будет решаться вопрос о помещении школьника в подобный центр в Майкопе.

Напомним, что тело 11-летнего воткинского школьника нашли в садовом домике, где он вместе с двумя сверстниками употреблял алкоголь.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.