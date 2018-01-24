В Удмуртии стало меньше убийств

Всего в 2017 году зарегистрировано 97 таких преступлений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали реже убивать людей. Как рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин, в прошлом году было зарегистрировано всего 97 таких преступлений.

«Впервые с 2000-го года в республике совершено менее сотни преступлений данного вида», — отметил Первухин.

По сравнению с 2016 годом число убийств снизилось на 17%. Кроме того, на 16% стало меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, которые повлекли смерть пострадавшего.

Всего в результате тех или иных преступлений в 2017 году в Удмуртии скончались 272 человека, в том числе 90 — в ДТП.