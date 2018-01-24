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      В Удмуртии стало меньше убийств

      11:00, 24 января, 2018
      Ксения Чернова
      11:00, 24 января, 2018
      Ксения Чернова
      270
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#МВД Удмуртии\n#происшествие\n#убийство
      Фото: @arzik2
      270
      0

      Всего в 2017 году зарегистрировано 97 таких преступлений.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали реже убивать людей. Как рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин, в прошлом году было зарегистрировано всего 97 таких преступлений.

      «Впервые с 2000-го года в республике совершено менее сотни преступлений данного вида», — отметил Первухин.

      По сравнению с 2016 годом число убийств снизилось на 17%. Кроме того, на 16% стало меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, которые повлекли смерть пострадавшего.

      Всего в результате тех или иных преступлений в 2017 году в Удмуртии скончались 272 человека, в том числе 90 — в ДТП.

      11:00, 24 января, 2018
      Ксения Чернова
      270
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#МВД Удмуртии\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

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