Ранее сроки завершения капремонта дороги были перенесены на 2026 год.
Москва. На совещании по итогам завершения первого квартала 2025 года министр транспорта России Роман Старовойт раскритиковал руководителя «Росавтодора» за затягивание капитального ремонта на участках федеральной трассы в Удмуртии. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале министерства.
В Удмуртии на трёх участках федеральной трассы Р-243 протяжённостью около 14 км продолжается капитальный ремонт. Первоначальные сроки завершения работ перенесены «Росавтодором» с 2024 на 2026 год.
«За период с сентября 2024 года по февраль 2025 по вопросу завершения этих работ глава республики Александр Бречалов обращался пять раз. Ничего не сделано, фотографии ужасные. Я считаю, Роман Витальевич, взаимодействие с регионом не обеспечено», – раскритиковал министр транспорта России Роман Старовойт руководителя «Росавтодора» Романа Новикова.
Министр также поделился, что ещё в 2024 году «Росавтодору» было отказано в начале новых работ, например, на Дальнем Востоке, и указывалось на то, что сначала нужно завершить начатые ремонты.
«Расковыряли на три года и бросили», – подытожил Роман Старовойт.
Напомним, ранее замруководителя «Росавтодора» Игорь Костюченко проверил состояние федеральной трассы «Р-243» , проходящей по республике. В том числе были обследованы объекты, где продолжается ремонт.
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