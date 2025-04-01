Москва. На совещании по итогам завершения первого квартала 2025 года министр транспорта России Роман Старовойт раскритиковал руководителя «Росавтодора» за затягивание капитального ремонта на участках федеральной трассы в Удмуртии. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале министерства.

В Удмуртии на трёх участках федеральной трассы Р-243 протяжённостью около 14 км продолжается капитальный ремонт. Первоначальные сроки завершения работ перенесены «Росавтодором» с 2024 на 2026 год.

«За период с сентября 2024 года по февраль 2025 по вопросу завершения этих работ глава республики Александр Бречалов обращался пять раз. Ничего не сделано, фотографии ужасные. Я считаю, Роман Витальевич, взаимодействие с регионом не обеспечено», – раскритиковал министр транспорта России Роман Старовойт руководителя «Росавтодора» Романа Новикова.

Министр также поделился, что ещё в 2024 году «Росавтодору» было отказано в начале новых работ, например, на Дальнем Востоке, и указывалось на то, что сначала нужно завершить начатые ремонты.

«Расковыряли на три года и бросили», – подытожил Роман Старовойт.

Напомним, ранее замруководителя «Росавтодора» Игорь Костюченко проверил состояние федеральной трассы «Р-243» , проходящей по республике. В том числе были обследованы объекты, где продолжается ремонт.