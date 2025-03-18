Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко проверил состояние федеральной трассы «Р-243», проходящей по территории региона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В выездном совещании с замруководителя Росавтодора приняли участие представители правительства Удмуртии: премьер-министр Роман Ефимов, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев, а также вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

«В настоящее время социальную напряженность вызывает состояние трассы в районе сел Совхозный, Юськи, Пугачево, однако из-за погодных условий пока на данных участках есть возможность выполнять только ямочный ремонт. Ежедневные объемы устранения аварийных дефектов на дороге составляют порядка 300 кв. м», – говорится в сообщении.

Также комиссия посетила объекты, где продолжается ремонт. Один из них – в районе села Можга. Здесь на участке в пять километров расширена дорога до четырёх полос, обустроено освещение, установлены дорожные знаки, нанесена разметка. На оставшемся участке в три километра продолжаются работы.

Другой участок проходит по самому городу Можга, он готов на половину: «На объекте произведено уширение до четырех полос на протяжении 4 км, установлены дорожные знаки и ограждения, выполнены примыкания, переходно-скоростные полосы, разворотная петля. Еще на 4-м км уже частично выполнено земляное полотно, построены временные объездные автодороги у водопропускных труб», – говорится в сообщении.

Третий участок проходит в районе сёл Пугачёво и Совхозный. Завершить его планируют в 2026 году, текущая готовность объекта оценивается в 50% – расширение дороги до четырёх полос здесь выполнено на протяжении 5,8 км.

Замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко поделился, что в планах ведомства начать ремонт ещё трёх участков дороги, а также реконструировать семь мостовых сооружений.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов пообщался с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Они обсудили аварийность на дорогах, а также вопросы расширения некоторых участков федеральной трассы до четырёх полос.