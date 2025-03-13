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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Суд обязал Минприроды Удмуртии определить зоны затопления в Можге во время паводка

14:15, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Суд обязал Минприроды Удмуртии определить зоны затопления в Можге во время паводка
14:15, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
174
0
#Можга\n#паводок
Источник фото: ИА «Сусанин»
174
0

Министерство своевременно не определило границы выхода реки Сюги из берегов.

Можга. Удмуртия. По иску природоохранного прокурора суд обязал Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии определить зоны затопления реки Сюга в Можге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что министерством не проведена работа по определению границ зон затопления и подтопления, соответствующие предложения в уполномоченный орган не внесены. Отсутствие таких границ может привести к причинению вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в результате негативного воздействия вод.

По иску природоохранного прокурора суд признал бездействие Минприроды УР незаконным и обязал подготовить предложение по определению границ указанных зон. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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14:15, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
174
0
#Можга\n#паводок