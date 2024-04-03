Жителям Удмуртии напомнили о личной ответственности за свои участки в преддверии паводка

Ижевск. Удмуртия. С 26 марта по 2 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС РФ по Удмуртии от жителей республики поступило 15 сообщений о подтоплениях. Об этом рассказал на пресс-конференции и. о. начальника ведомства Сергей Веретенников 3 апреля. 8 сообщений поступило из Воткинска, по 3 — из Ижевска и Глазова, 1 — из Увинского района.

«Из всех 15 сообщений подтвердились 3. По факту, это подтопления грунтовыми и талыми водами. Нет никаких подтоплений из-за повышения уровня воды. Подтопление грунтовыми водами стало возможным потому, что на территории Удмуртии слабо промёрз грунт; а подтопление подвалов талыми водами — в этих случаях вовремя не был убран снег собственниками», — рассказал Сергей Веретенников.

Последний случай в Увинском районе — собственник сообщил, что у него «вот-вот подтопит подвал жилого дома». Оперативная группа муниципалитета выехала на место и выяснила, что просто не очищена водопропускная канава на его собственном участке.

Говоря о личной ответственности и участии в подготовке к паводку, Сергей Веретенников также прокомментировал сигнал из приюта для животных в Глазове «Мы в ответе». В МЧС поступил вопрос, что приют ежегодно готовится, что его накроет водой, и тогда волонтёры эвакуируют более сотни питомцев.

«Давайте будем реалистами. Все участки, попадающие в зону подтопления, у нас определены в 25 населённых пунктах. Но не всё ложится на плечи органов местного самоуправления, не всё ложится на плечи органов исполнительной власти республики. В том числе мероприятия превентивно должны проводить и руководители организации, собственники земельных участков. Потому что у нас все надеются на органы местной и региональной власти», — заметил собеседник.

Он напомнил, что описанная ситуация с экстренной эвакуацией 100 собак — это 2016 год, когда очень интенсивно повышался уровень воды. Но не только волонтёры занимались решением проблемы, а всё территориальное звено.

«Если вопрос такой возникает, то надо и собственнику сказать, что необходимо какие-то минимальные мероприятия на вверенной площадке провести. Снег убрать как минимум. Почему-то мы знаем, что такие приюты есть в других муниципалитетах, но почему-то там такой вопрос не возникает», — резюмировал Сергей Веретенников.