В муниципалитетах Удмуртии не готова региональная система оповещения населения

Ижевск. Удмуртия. По данным на 3 апреля гидрологическая обстановка на территории Удмуртии в преддверии паводка остаётся в норме. Об этом рассказал на пресс-конференции и. о. начальника ГУ МЧС РФ по республике Сергей Веретенников.

Напомним, ранее он сообщил, что в шести муниципалитетах пока к половодью не готовы.

«Что касается в целом готовности республики, то существует девять критериев, по которым оценивалась готовность Удмуртии к опасному периоду. Не выполнено в настоящий момент два критерия в полном объёме — не разработан административный регламент по организации выплаты населению при возмещении ущерба и не готова региональная система оповещения населения», — сказал Сергей Веретенников.

Он подчеркнул, что в теме системы оповещения по Удмуртии остаётся не решённым ряд организационных вопросов, сама работа ведётся с 2022 года.

«Очень большой объём работ выполнен, и сейчас фактически осуществляется устранение недостатков подрядными организациями непосредственно в части оборудования, которое установлено в муниципалитетах», — прокомментировал собеседник.

Говоря о компенсациях, Сергей Веретенников пояснил, что при установлении режима ЧС определяются границы соответствующей территории.

«И за утраченное имущество, которое попадает в границу ЧС, граждане могут получить компенсацию. Компенсации на каждого гражданина — от 10 до 50 тыс. рублей; это предусматривается на уровне федерации. За частичную потерю имущества первой необходимости — 50 тыс.; за полную — 100 тыс. Могут устанавливаться компенсации и на уровне республики»,

Работа по выплате компенсации организована либо через МФЦ, либо через местные администрации, либо через портал госуслуг.

Напомним, в Ижевске в начале марта прошли соответствующие учения.