Шесть районов Удмуртии к паводку не готовы

Ижевск. Удмуртия. Шесть районов Удмуртии не готовы к паводку. Об этом на пресс-конференции рассказал и. о. начальника ГУ МЧС РФ по республике Сергей Веретенников.

«У нас всего в зоне риска находится 25 населённых пунктов в 17 муниципальных образованиях. В случае быстрого подъёма уровня воды в реках в наиболее рискованную зону попадают посёлки Балезино, Игра и Яган (Малопургинский район). Там существуют определённые проблемы. Мы комиссионно проводили проверки готовности органов местного самоуправления к паводковому сезону. Балезино в настоящий момент не готово к паводку. К сожалению», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что при этом план разработан и мероприятия выполняются. Они взяты на контроль в МЧС.

«Сегодня провели рабочую встречу с председателем правительства Удмуртии. Присутствовал министр природных ресурсов. В кратчайший период назначаем внеплановое заседание КЧС республики, где заслушаем муниципальные образования, которые не готовы», — сказал Сергей Веретенников.

Он отметил, что всего не готовы к паводку шесть муниципалитетов: Балезинский, Глазовский, Киясовский, Воткинский, Якшур-Бодьинский и Игринский районы. Два муниципалитета полностью готовы — город Глазов и Можгинский район.

Остальные муниципалитеты ограниченно готовы. Ранжирование основано на количестве исполнения специальных критериев по готовности к паводковому периоду.