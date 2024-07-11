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Со свалки у деревни Чёрной в Удмуртии вывезут более 230 тонн мусора

16:10, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Со свалки у деревни Чёрной в Удмуртии вывезут более 230 тонн мусора
16:10, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Шаркан\n#свалки\n#мусор
Фото: регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство»
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Также уже частично убрано скопление отходов у села Первомайский.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе начали расчищать свалку у деревни Чёрная. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство». 

Сотрудникам регоператора предстоит вывезти 239 тонн мусора. На это уйдет несколько дней. 

Также уже частично убрана свалка отходов у села Первомайский. Вывезено 90 т, и столько же предстоит убрать. У деревни Кварса «Спецавтохозяйство» планирует убрать 56 т мусора.

Параллельно специалисты работают в Шарканском районе. Они вывезли мусор у деревни Нижний Казес, далее им предстоит работать в деревне Петуньки и в Шаркане.  

16:10, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Шаркан\n#свалки\n#мусор