Со свалки у деревни Чёрной в Удмуртии вывезут более 230 тонн мусора

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе начали расчищать свалку у деревни Чёрная. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Сотрудникам регоператора предстоит вывезти 239 тонн мусора. На это уйдет несколько дней.

Также уже частично убрана свалка отходов у села Первомайский. Вывезено 90 т, и столько же предстоит убрать. У деревни Кварса «Спецавтохозяйство» планирует убрать 56 т мусора.

Параллельно специалисты работают в Шарканском районе. Они вывезли мусор у деревни Нижний Казес, далее им предстоит работать в деревне Петуньки и в Шаркане.