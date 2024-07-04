На Воткинском заводе произвели ракетные сопла для блока аварийного спасения космонавтов

Воткинск. Удмуртия. На Воткинском заводе изготовили четвёртый экземпляр блока сопел, являющегося частью основного ракетного двигателя для ракетного блока аварийного спасения (РБАС) космонавтов. Работы ведутся по заказу Госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает пресс-служба воткинского предприятия.

«РБАС представляет собой ракету, состоящую из ракетного двигателя твердого топлива и блока экстренного отделения. Общая длина - 12 метров, масса – 5 тонн», — пояснил ведущий инженер-конструктор Александр Игоревич Уразов.

Также завершено изготовление очередного блока сопел – это кольцо из высокопрочной стали с вваренными в него четырьмя газоходами, в которые устанавливаются сопла. После нанесения покрытия сопловой блок поступает на сборку основного двигателя с последующей его отправкой контрагентам для проведения испытаний.

Отметим, что два двигателя – устройство отклонения вектора тяги и ракетный двигатель ввода, изготовленные на предприятии в 2022-2023 годах - успешно прошли полный объём испытаний.