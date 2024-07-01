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В Воткинске исправили ошибку на информационной табличке памятника-якоря

11:20, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске исправили ошибку на информационной табличке памятника-якоря
11:20, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#памятник\n#реставрация\n#история
Фото: Музей истории и культуры Воткинска
74
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Исправлению подлежала одна из указанных дат.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске отреставрировали информационную металлическую табличку на постаменте памятника «Якорь». Сняли её в конце мая. Об этом сообщает воткинский музей истории и культуры. 

Реставрацию проводили рабочие Воткинского завода. Табличку обновили, а вместе с этим на ней заменили число «XVII» (17 век) на «XVIII» (18 век) в части, где указывается период выпуска якорей на заводе. 

Напомним, оригинальный памятник якорю был изготовлен в 1837 году. В его ковке принял участие Великий князь Александр Николаевич Романов, будущий император Александр II. Якорь решили оставить в Воткинске и сделать из него памятник, открытие которого состоялось в 1840 году. В первые годы после Октябрьской революции памятник отправили на переплавку. 

Восстановили «Якорь» в 1959 году в честь 200-летия Воткинского завода. Но тогда в датировке закралась ошибка.

«На табличке была отлита надпись: «это первая продукция Воткинского завода ХVII века». Для справки — якорная фабрика завода дала выпуск первой продукции в 1782 году, т. е. это не XVII век, а ХVIII», — сообщили ранее в группе Воткинского отделения РВИО. 

Фото: Музей истории и культуры Воткинска

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11:20, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#памятник\n#реставрация\n#история