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На пруду в Воткинске утонул подросток

20:36, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На пруду в Воткинске утонул подросток
20:36, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Воткинск\n#подростки\n#утопление
Фото: МЧС Удмуртии
301
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Это уже четвёртый случай в Удмуртии.

Воткинск. Удмуртия. В пруду одного из воткинских СНТ утонул ребенок. Это уже четвертый случай гибели несовершеннолетних на воде этим летом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По словам очевидцев, два друга 14-16 лет вместе купались в пруду. Мальчики решили переплыть наперегонки на другой берег.

Один доплыл и увидел, как его приятель уходит на дно. Юноша позвонил спасателям и сообщил о происшествии.

Установлено, что место не было оборудовано для купания.

К поиску тела привлекались силы РСЧС в количестве 12 человек, 7 единиц техники. Тело утонувшено извлечено из воды.

МЧС Удмуртии напоминает, что нельзя упускать из виду детей, даже подростков.

20:36, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
301
0
#Воткинск\n#подростки\n#утопление