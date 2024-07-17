На пруду в Воткинске утонул подросток

Воткинск. Удмуртия. В пруду одного из воткинских СНТ утонул ребенок. Это уже четвертый случай гибели несовершеннолетних на воде этим летом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По словам очевидцев, два друга 14-16 лет вместе купались в пруду. Мальчики решили переплыть наперегонки на другой берег.

Один доплыл и увидел, как его приятель уходит на дно. Юноша позвонил спасателям и сообщил о происшествии.

Установлено, что место не было оборудовано для купания.

К поиску тела привлекались силы РСЧС в количестве 12 человек, 7 единиц техники. Тело утонувшено извлечено из воды.

МЧС Удмуртии напоминает, что нельзя упускать из виду детей, даже подростков.