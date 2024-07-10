В Берёзовском лесу Воткинска заметили медведя

Воткинск. Удмуртия. В Берёзовском лесу на севере Воткинска начали находить следы. Об этом сообщили в городской администрации.

В лесу помимо медвежьих следов обнаруживают также экскременты. Ранее девушка заметила медведя на одной из троп. В Воткинском обществе охотников и рыболовов сообщили, что Мишка, который оставляет следы в Березовском лесу, появляется здесь каждый год. Обычно он через некоторое время уходит.

Сейчас у медведей идёт активная фаза. Закончится она ближе к августу.

«При внезапной встрече с медведем, важно не потерять самообладание, сохранять спокойствие, ни в коем случае не поворачиваться спиной и не бежать, иначе погони не миновать. Медведя может отпугнуть собака, карманный пугач или фальшфейер. Красный — цвет пожара: у хищника сработает инстинкт самосохранения, и он отступит», — напомнили в администрации Воткинска.