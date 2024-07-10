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В Берёзовском лесу Воткинска заметили медведя

11:10, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Берёзовском лесу Воткинска заметили медведя
11:10, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#медведи
Фото: Элизабет Мейерс на Unsplash
117
0

Специалисты говорят, что этот косолапый забредает в черту города каждый год. 

Воткинск. Удмуртия. В Берёзовском лесу на севере Воткинска начали находить следы. Об этом сообщили в городской администрации. 

В лесу помимо медвежьих следов обнаруживают также экскременты. Ранее девушка заметила медведя на одной из троп. В Воткинском обществе охотников и рыболовов сообщили, что Мишка, который оставляет следы в Березовском лесу, появляется здесь каждый год. Обычно он через некоторое время уходит. 

Сейчас у медведей идёт активная фаза. Закончится она ближе к августу. 

«При внезапной встрече с медведем, важно не потерять самообладание, сохранять спокойствие, ни в коем случае не поворачиваться спиной и не бежать, иначе погони не миновать. Медведя может отпугнуть собака, карманный пугач или фальшфейер. Красный — цвет пожара: у хищника сработает инстинкт самосохранения, и он отступит», — напомнили в администрации Воткинска. 

11:10, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#медведи