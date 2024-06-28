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Работники музея Воткинского завода установили назначение загадочного экспоната

17:30, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Работники музея Воткинского завода установили назначение загадочного экспоната
17:30, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
164
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#история
Фото: Воткинский завод
164
0

Деталь изготовлена в 1897 году.

Ижевск. Удмуртия. Найдена отгадка о назначении детали, которая вместе с рабочими инструментами воткинских мастеровых хранится в одной из витрин информационно-выставочного центра Воткинского завода. Об этом сообщила газета «Трудовая вахта».

Напомним, разгадать значение экспоната музейщики пытались с марта этого года.

Оказалось, это ударный элемент молотка, но не простого, а памятного. Такие специально изготавливались для церемонии закладки нового судна. В нашем случае – парохода №118 «Тихтем» в 1897 году.

Загадочная деталь хранилась в витрине без рукоятки – вот почему не сразу удалось догадаться о её назначении. Теперь экспонат укомплектован деревянной ручкой.

17:30, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
164
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#история