Работники музея Воткинского завода установили назначение загадочного экспоната

Ижевск. Удмуртия. Найдена отгадка о назначении детали, которая вместе с рабочими инструментами воткинских мастеровых хранится в одной из витрин информационно-выставочного центра Воткинского завода. Об этом сообщила газета «Трудовая вахта».

Напомним, разгадать значение экспоната музейщики пытались с марта этого года.

Оказалось, это ударный элемент молотка, но не простого, а памятного. Такие специально изготавливались для церемонии закладки нового судна. В нашем случае – парохода №118 «Тихтем» в 1897 году.

Загадочная деталь хранилась в витрине без рукоятки – вот почему не сразу удалось догадаться о её назначении. Теперь экспонат укомплектован деревянной ручкой.