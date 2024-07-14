В Воткинске случился ночной пожар в СНТ

Воткинск. Удмуртия. Ночью 13 июля в СНТ под Воткинском сгорели садовый дом, летняя кухня и баня. Строения находились под общей кровлей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Хозяйка спала на мансарде и проснулась от едкого запаха дыма. Женщина смогла выбраться через крышу.

На пожар прибыли 17 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС России.

Жителям напоминают об установке в домах пожарных извещателей.