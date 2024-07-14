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В Воткинске случился ночной пожар в СНТ

11:57, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Воткинске случился ночной пожар в СНТ
11:57, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
359
0
#Воткинск\n#ликвидация пожара\n#пожары\n#тушение пожара
Фото: ГУ МЧС по УР
359
0

Сгорели садовый дом, летняя кухня и баня.

Воткинск. Удмуртия. Ночью 13 июля в СНТ под Воткинском сгорели садовый дом, летняя кухня и баня. Строения находились под общей кровлей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Хозяйка спала на мансарде и проснулась от едкого запаха дыма. Женщина смогла выбраться через крышу. 

На пожар прибыли 17 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС России.

Жителям напоминают об установке в домах пожарных извещателей.

 

11:57, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
359
0
#Воткинск\n#ликвидация пожара\n#пожары\n#тушение пожара