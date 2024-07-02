Неизвестные разворовали цветочные клумбы у музея истории и культуры Воткинска

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники воткинского музея истории и культуры бьют тревогу из-за ситуации с высаженными возле учреждения клумбами. Практически ежедневно они становятся жертвами вандализма и невнимательности. Об этом сообщается в группе музея в VK.

Накануне неизвестные выкопали и украли растения из клумб. Водители, паркующие машины, часто наезжают на цветники.

«Еще раз: друзья, огромная просьба с уважением отнестись к желанию коллектива Музея истории и культуры – сделать привлекательнее летний город. Отдельно обращаемся к водителям, паркующим свои автомобили около музея, – будьте добры, не заезжайте на клумбы. Наши старания – в том числе и для вас», — отметили в музее.