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Неизвестные разворовали цветочные клумбы у музея истории и культуры Воткинска

15:10, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Неизвестные разворовали цветочные клумбы у музея истории и культуры Воткинска
15:10, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
173
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#вандализм
Фото: Музей истории и культуры Воткинска
173
0

Подобные инциденты происходят практически ежедневно.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники воткинского музея истории и культуры бьют тревогу из-за ситуации с высаженными возле учреждения клумбами. Практически ежедневно они становятся жертвами вандализма и невнимательности. Об этом сообщается в группе музея в VK.

Накануне неизвестные выкопали и украли растения из клумб. Водители, паркующие машины, часто наезжают на цветники. 

«Еще раз: друзья, огромная просьба с уважением отнестись к желанию коллектива Музея истории и культуры – сделать привлекательнее летний город. Отдельно обращаемся к водителям, паркующим свои автомобили около музея, – будьте добры, не заезжайте на клумбы. Наши старания – в том числе и для вас», — отметили в музее.

15:10, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
173
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#вандализм