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Музыканты Воткинска устроят концерт в память о Владимире Высоцком

12:55, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Музыканты Воткинска устроят концерт в память о Владимире Высоцком
12:55, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#концерт\n#Владимир Высоцкогий\n#память
Фото: unsplash.com (Corey Agopian)
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Мероприятие проведут в день смерти поэта.

Воткинск. Удмуртия. В память о Владимире Высоцком в Воткинске пройдёт концерт под открытым небом (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Владимир Высоцкий ушёл из жизни 44 года назад, но интерес людей к его творчеству не угасает. Концерт в память об этом авторе-исполнителе состоится в дату его смерти — 25 июля. 

В 18:00 в сквере имени Высоцкого начнут выступать барды, музыканты и местные поэты. Послушать живую музыку сможет каждый желающий. 

12:55, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#концерт\n#Владимир Высоцкогий\n#память