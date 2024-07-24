Музыканты Воткинска устроят концерт в память о Владимире Высоцком

Воткинск. Удмуртия. В память о Владимире Высоцком в Воткинске пройдёт концерт под открытым небом (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Владимир Высоцкий ушёл из жизни 44 года назад, но интерес людей к его творчеству не угасает. Концерт в память об этом авторе-исполнителе состоится в дату его смерти — 25 июля.

В 18:00 в сквере имени Высоцкого начнут выступать барды, музыканты и местные поэты. Послушать живую музыку сможет каждый желающий.