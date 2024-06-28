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В Воткинске с 6 июля повысят стоимость проезда в общественном транспорте

11:25, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске с 6 июля повысят стоимость проезда в общественном транспорте
11:25, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стоимость проезда
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

Теперь за билет придётся заплатить 35 рублей. 

Воткинск. Удмуртия. С 6 июля в Воткинске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Стоимость проезда составит 35 рублей. Повышение тарифа произошло из-за роста цен на топливо, ГСМ, запчасти, а также необходимости индексировать зарплаты работникам. Стоимость проезда произойдёт на всех муниципальных маршрутах. 

Подорожают и проездные билеты. Гражданский проездной — 1 832 рубля, пенсионный — 1600 рублей, студенческий — 1 281 рублей. Школьные на 70 поездок — 577 рублей, на 90 — 750 руб.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска также может подняться до 35 рублей.

11:25, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стоимость проезда